Два человека отравились неизвестным веществом в Солсбери

Два человека, которых вечером 30 июня нашли в бессознательном состоянии у себя дома в британском Солсбери, могли отравиться неизвестным веществом. Такое заявление сделали в полиции Соединенного Королевства.

В настоящий момент пострадавшие находятся в лечебном учреждении. Врачи оценивают их состояние как критическое.

При этом изначально была выдвинута версия, что мужчина и женщина пострадали от действия наркотиков. Сейчас специалисты пытаются точно установить вещество.

По информации правоохранителей, некоторые места, которые могли посещать пострадавшие, были оцеплены в качестве меры предосторожности.

Как отмечают местные власти, пока нет риска для здоровья жителей города.

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.