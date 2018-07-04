В Белом доме заявили об отказе США признать Крым частью РФ

США «совершенно не признают» Крым частью РФ. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Мы совершенно не признаем попытку России аннексировать Крым», — заявил Гидли во время общения с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не стали отвечать на вопрос о том, будет ли на встрече лидеров США и России обсуждаться возможность признания американской стороной Крыма российской территорией.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам проведенного там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.