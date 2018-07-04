Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на текущий год, его дефицит составит 0,3% ВВП.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, доходы фонда в 2018 году уменьшатся на 66,8 миллиарда рублей — до 8,266 триллиона рублей (8,4% к ВВП), вместе с тем его расходы станут больше на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона (8,7% к ВВП).

Общий объем доходов будет изменен в связи с уменьшением объема средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда в форме межбюджетных трансфертов на 68,3 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% ВВП), что на 158,9 миллиарда больше показателя, утвержденного законом. Источником финансирования дефицита являются неиспользованные за прошлогодний период остатки средств, которые образовались в бюджете фонда к началу 2018 года.