PR-директора «Леруа Мерлен» отстранили от должности за пост о «сожженной» фанатами девушке

PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина отстранена от работы за публикацию в социальной сети, сделанную после победы сборной России по футболу над командой Испании на ЧМ-2018.

В своем посте женщина разметила несоответствующую действительности информацию о том, что в столичном районе Ново-Переделкино футбольные болельщики, отмечавшие триумф любимой команды, якобы сожгли девушку.

«Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — говорится в сообщении компании.

Руководство «Леруа Мерлен» также извинилось за пост Паниной и добавило, что ее обязанности временно будет исполнять Вера Бояркова, которая занимает должность директора по персоналу.

После победы российских футболистов над испанцами в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 Галина Панина сообщила через соцсеть Facebok, что «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». При этом сотрудница «Леруа Мерлен» сослалась на информацию от своей стажерки, проживающую в этом районе.

Позже эта информация не нашла подтверждения, а женщина удалила свой пост.