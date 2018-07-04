Неизвестные открыли стрельбу в шведском Эребру

В Швеции в городе Эребру произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения.

Как сообщает местная полиция, личности двоих пострадавших известны правоохранителям, личность же третьего пока установить не удалось.

«Двое ранены серьезно, у третьего легкое ранение»,- сообщили полицейские.

В правоохранительных органах добавили, что информация об инциденте поступила в 22.00 (23.00 мск). Очевидцы рассказали, что в стрельбе принимали участие несколько человек.

В настоящий момент полиции не удалось никого задержать по подозрению в причастности к данному происшествию, также у силовиков нет информации о том, что стало поводом для инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили массовый расстрел людей возле церкви в Швеции.