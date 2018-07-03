Один из посетивших Госдуму РФ парламентариев находился в санкционном списке России

Один из посетивших Москву американских парламентариев находился в санкционном списке России.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, один из конгрессменов США, которые посетили 3 июля Государственную Думу РФ, находился в ответном черном списке, сформированном Россией в ответ на санкции Соединенных Штатов.

«Мы пошли на то, чтобы еще раз продемонстрировать нашу добрую волю, еще раз показать, что черные списки с нашей стороны существуют исключительно как ответная мера», — передает слова Косачева RT со ссылкой на телеканал «Россия 1».

При этом, сенатор отдельно отметил, что Россия не считает правильным решением введение санкций против парламентариев, и готова делать исключения ради продуктивных диалогов двух стран.

Напомним, ранее в Государственной думе России встретили парламентскую делегацию США. В Москве надеются на начало плодотворного взаимодействия между законодателями двух стран.