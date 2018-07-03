В Крыму стартовал детский кинофестиваль «Алые паруса Артека»

В Крыму стартовал XXVI международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Церемония прошла на «Артек-Арене» с участием президента фестиваля, народного артиста СССР Василия Ланового и вице-президента мероприятия, народного артиста России — Андрея Соколова.

В программе конкурса примут участие российские и зарубежные фильмы более, чем в десяти номинациях, включая «Самый увлекательный фильм», «Самый добрый фильм» и «Самый мудрый фильм». Победители, под руководством профессиональных режиссеров и актеров, снимут короткометражные ленты, которые будут показаны в день закрытия мероприятия.

Помимо ежедневных просмотров фильмов конкурсантов запланирована насыщенная культурно-образовательная программа.