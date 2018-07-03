США попросили Россию починить туалет на МКС

NASA заказало у российской ракетно-космической корпорации «Энергия» техобслуживание и ремонт туалетов на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на годовой отчет компании.

Оказывается, NASA заказало у российской организации туалет для своего сегмента в 2007 году за 19 миллионов долларов, так как американские инженеры не справились с поставленной задачей.

В своем отчете РКК «Энергия» сообщает, что корпорация выполняла контракт с NASA в течение года. Отмечается, что успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов.

Сообщается, что в результате переговоров, которые состоялись в 2017 году, российская компания получила новые заказы в рамках этого контракта.