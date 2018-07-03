Путин обсудил с врио Ивановской области перспективы развития региона

Президент России Владимир Путин обсудил в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Ивановской области Станиславом Воскресенским социально-экономическое развитие региона.

Российский лидер отметил, что повышение зарплат и приведение в порядок автодорог являются первоочередными задачами. Всего 35% из них сейчас соответствует нормативам. Рекордные по объемам средства из областного бюджета выделяются на ремонт медицинских учреждений и на обновление оборудования.

Во время встречи Владимир Путин поинтересовался судьбой многодетной семьи из Ивановской области, которая в ходе прямой линии просила изменить существующий порядок предоставления льготной ипотеки. Воскресенский заверил, что в связи с этой ситуацией была создана специальная программа, чтобы нуждающиеся могли перекридитоваться.

Говоря об экономике региона, Воскресенкий рассказал президенту о потенциале агропромышленного сектора. На текущий год в отрасли подтвержден инвестиционный портфель на три миллиарда рублей. В регионе планируют создать крупный животноводческий комплекс и несколько объединений по переработке молока.