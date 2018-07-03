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Минск готовится принять вторые Европейские игры в 2019 году

Анна Гримашевич
21:03 03.07.2018
Тысячи атлетов из 50 стран разыграют комплекты медалей в 15 видах спорта. В рамках Европейских игр в Минске пройдет несколько чемпионатов Европы, а победители в отдельных дисциплинах получат лицензию на Олимпиаду в Токио.

Минск станет столицей вторых Европейских игр, которые пройдут с 21 по 31 июня 2019 года. Это крупнейший спортивный форум в истории Белоруссии. В Играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран мира.

Звезда белорусской гимнастики Екатерина Галкина по шесть часов в день не выпускает из рук яркую ленту, из зала уходит практически последней. Уже через год ей предстоит защищать честь страны на вторых Европейских играх. Чемпионка мира уверена, взять золото ей помогут родные стены одного из лучших тренировочных центров.

«Раньше потолок не позволял бросать предметы, здание было старым. Теперь, конечно, у нас другой уровень, целый дворец, все, что нужно для восстановления спортсменов - бассейн и сауна», - рассказывает многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина.

Не дом, а целый дворец художественной гимнастики в Минске возвели всего лишь за год. Здесь оттачивать выступления смогут не 40 спортсменок, как раньше,  а 240. В здании есть тренировочные залы, бассейн на 18 метров и жилые комнаты. Новый комплекс теперь достоин принимать соревнования высокого уровня.

«Сейчас я вижу потолки 17 метров, полная свобода действий? -  Мечта, мечта для любой гимнастки. Раньше, конечно, тренироваться было сложно, но теперь я считаю, что это лучшие залы в Европе», - отметил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Михаил Евсюк.

На больших экранах минского стадиона «Динамо» с точностью до секунды идет обратный отсчет.  Белоруссия в 2019 году принимает вторые Европейские игры. Открытие стадиона «Динамо», пожалуй, одно из важнейших спортивных событий в жизни Белоруссии.  После реконструкции он способен вместить 22 тысячи зрителей.

Легендарную арену стадиона разрушили в годы Великой Отечественной Войны. Старинные арки и лепнину пришлось восстанавливать лучшим реставраторам. Когда-то стадион принимал матчи Олимпиады в 80-х годах. Сегодня открывает новые спортивные страницы. Беговым дорожкам теперь не страшна непогода, и футбольное поле соответствует стандартам UEFA - все готово к приезду гостей.

«Я очень  рад, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе. И позвольте мне от своего имени, белорусского народа и спортсменов поблагодарить строителей за это великолепие», - сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Уже через год тысячи атлетов  из 50 стран разыграют комплекты медалей в 15 видах спорта. В рамках Европейских игр в Минске пройдет несколько чемпионатов Европы, а победители в некоторых дисциплинах получат лицензию на Олимпиаду в Токио. На подготовку у организаторов всего два с половиной года.

«20 лет назад не было таких объектов как "Минск-Арена", спорткомплекс "Фристайл", зал художественной гимнастики, а сейчас и обновленный стадион "Динамо". Практически в каждом виде спорта у нас есть сильные спортсмены, но особенно легкая атлетика, пятиборье, художественная гимнастика. Думаю, что сборная России будет в Минске вне конкуренции», - считает министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Неофициальная часть соревнований станет не менее насыщенной.  Гости увидят показательные выступления  различных федераций: от боевого фехтования на саблях  до гольфа. Наблюдать за игрой сборных своих стран болельщики смогут в открытых фан-зонах, которые скоро появятся на центральных улицах Минска.

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