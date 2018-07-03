Стало известно имя убийцы рэпера Тупака Шакура

Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис рассказал, что знает человека, совершившего убийство легендарного американского рэп-исполнителя Тупака Шакура. По его словам, это был племянник самого Дэвиса Орландо Андерсон.

Слова Дэвиса передает Daily Mail. Как рассказал бывший криминальный элемент, в момент убийства он находился в автомобиле и своими глазами наблюдал происходящие события. Как заявил Дэвис, он решил наконец высказаться, потому что болен раком и ему «нечего терять». При этом, он отметил, что его преследовали в течение 20 лет.