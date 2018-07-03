Российские военнослужащие приняли участие в параде в честь Дня Независимости Белоруссии

Российские истребители СУ-30 СМ и истребители-бомбардировщики СУ-34, а также вертолеты Ка-52 «Аллигатор» приняли участие в грандиозном параде в честь Дня Независимости Белоруссии.

Всего же в праздничном марше были задействованы более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц боевой техники. Кроме того, был задействован легендарный танк Т-34, времен Великой Отечественной войны, который принимал участие в освобождении Белоруссии. За ним в колонне шли современные самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Мста-С», артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Оса-АКМ». Впервые на празднике представили роботизированный противотанковый ракетный комплекс «Богомол» и модернизированые реактивные залповые системы огня «Полонезы». В составе пеших расчетов впервые в парадном стою приняли участие учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев, военнослужащие-женщины, а также воины Народно-освободительной армии Китая. В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь парад принял Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера с национальным праздником. В телеграмме Путин отметил, что настроен на продолжение конструктивной совместной работы. Он также подчеркнул, что 3 июля – знаменательная дата в истории, так как именно в этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» войска третьего Белорусского фронта совместно с войсками первого Белорусского фронта освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.