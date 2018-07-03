Украинский чиновник назвал русскоговорящих переселенцев с Донбасса «дебильноватыми»

Один из чиновников Голопристанской администрации Херсонской области Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев с Донбасса «дебильноватыми». Началось все с поста в социальной сети Facebook, в котором присутствовала критика граждан Украины за использование русского языка в соцсетях.

Пользователь Елена Татьянченко задалась вопросом о том, почему те, кто пишут «Я с Крыма (Донецка, Ясиноватой, Луганска)» «насаждают» русскую культуру на территории Украины.

Яровой поддержал автора поста, добавив, что «такие» приходят к нему за справками и «не знают, как буква “i” пишется». Чиновник назвал таких посетителей «дебильноватыми». Об этом сообщает портал «Страна.UA».

Пользователей, справедливо вопрошавших, почему государственный служащий позволяет себе такие резкие эпитеты, Яровой, без промедления и не стесняясь, сразу же причислял к тем, кто приходит к нему на прием.

Ранее в украинском Николаеве предложили переименовать улицу Московскую. Создателем документа является бывший чиновник Николаевской областной государственной администрации. По его мнению, улицу стоит переименовать в «Кальянную».