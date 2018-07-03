В Грузии задержали обвиняемого в причастности к убийству в Сирии российского пилота - СМИ

В Грузии задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в Сирии. Об этом сообщила Hirriyet.

Куртлуша задержали 29 июня. Газета отмечает, что в данный момент он находится в тюрьме Рустави недалеко от Тбилиси. Его обвинили в создании организованной преступной группировки, угрозах, поджоге и шантаже. Турция уже отправила запрос на выдачу Куртлуша из Грузии в Турцию.

Как сообщил глава полицейского управления города Измир, у задержанного была ключевая роль в банде, которая действовала по всей территории страны.

Олег Пешков являлся командиром экипажа Су-24, который в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 в небе над Сирией. Он вместе со штурманом Константином Мурахтиным успел катапультироваться, но был расстрелян с земли во время приземления. Штурмана спасли во время операции поисково-спасательной группы российской пехоты при поддержке сирийского спецназа.

В прошлом году в Липецке открыли памятник Олегу Пешкову.