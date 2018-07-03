Назван неожиданный вред от одиночества

По мнению профессоров, социальная изоляция стала одним из факторов преждевременной смерти. В зависимости от общего состояния организма, одиночество увеличивает вероятность смерти до 70%.

Известно, что медики сравнили смертность от одиночества со смертью от сердечного приступа. Это, к сожалению, говорит о том, что одинокие люди умирают в 3,5 раза чаще, чем другие.

Также ученые сообщили о том, что длительная изоляция изнашивает мозг и внутренние органы быстрее, чем у людей социально адаптированных.