Опубликован ТОП-5 самых популярных внедорожников в мире

Названы самые популярные среди покупателей внедорожники в мире. Более половины всех продаж пришлись на компактные кроссоверы.

Среди производителей безусловным лидером продаж стала Toyota и ее модель RAV4. Автомобиль купили 335 128 человек.

Чуть менее впечатляющий результат у конкурентов из Volkswagen. Новыми владельцами модели Tiguan стали 332 185.

Замкнули тройку также японцы. Их Honda CR-V пришлась по вкусу 275 476 покупателям.

Следом идет Hyundai Tucson с показателем 235 789 проданных экземпляров, а замыкает пятерку лучших Nissan, сумевший реализовать 224 788 автомобилей марки Qashqai.