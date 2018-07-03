Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который предусматривает повышение НДС с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.Об этом 3 июля сообщил ТАСС.

Правительство подсчитало, что рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года.В законопроекте также предложили предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам, которые были приобретены за счет субсидий на компенсацию части затрат, связаных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении самоходной, прицепной и сельскохозяйственной техники. В Госдуме считают, что такая мера должна привести к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 миллиардов рублей.

При этом льготы по НДС сохранятся. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которые применяются в отношении товаров социального назначения. Для внутренних межрегиональных воздушных перевозок действуют нулевые ставки.

О том, что в России планируют повысить ставку НДС стало известно 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на то, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохрнаятся. Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС вырастут до 600 миллиардов рублей. Эти средства будут основными источниками для финансирования национальных идей.