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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Екатерина Масло
18:19 03.07.2018
Рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
Фото: Russian State Duma Photo Service / globallookpress

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который предусматривает повышение НДС с 18% до  20%, а также новые тарифы социальных взносов.Об этом 3 июля сообщил ТАСС.  

Правительство подсчитало, что рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года.В законопроекте также предложили предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам, которые были приобретены за счет субсидий на компенсацию части затрат, связаных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении самоходной, прицепной и сельскохозяйственной техники. В Госдуме считают, что такая мера должна привести к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 миллиардов рублей.

При этом льготы по НДС сохранятся. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которые применяются в отношении товаров социального назначения. Для внутренних межрегиональных воздушных перевозок действуют нулевые ставки.

О том, что в России планируют повысить ставку НДС стало известно 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на то, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохрнаятся. Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС вырастут до 600 миллиардов рублей. Эти средства будут основными источниками для финансирования национальных идей.

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