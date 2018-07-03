Следственный комитет назвал организаторов взрыва в метро Петербурга

Следственный комитет России (СК РФ) считает террористическую группировку «Катиба Таухид Валь-Джихад»* причастной к организации взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Как сообщает СК, возбуждены уголовные дела в отношении участников подготовки теракта, скрывающихся за рубежом. По данным следователей, все они входят террористическую группировку «Катиба Таухид Валь-Джихад»*.

«Объявлены в международный розыск организаторы и активные участники международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*», — передают РИА Новости слова следователей.

* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.