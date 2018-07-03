В ГИБДД объяснили внесение поправок в закон о вождении в нетрезвом виде

В Госавтоинспекции объяснили, что введение правок в законе о нетрезвом вождении окажет профилактическое воздействие и будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения правил дорожного движения. Согласно нововведениям, которые вступили в силу 3 июля, можно брать кровь у водителей для установления степени алкогольного опьянения.

Новые правки позволят подтверждать опьянение водителей, которые после ДТП находятся в бессознательном состоянии. Таким образом, если в их крови будет обнаружен алкоголь, они не смогут избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.

В данный момент в России за вождение в нетрезвом виде грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки к закону о лишении прав зя пьяную езду.Теперь ответственность за пьяное вождение наступает не только при наличии 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха, но и в случаеобнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Автоэксперт Сергей Смирнов рассказал «Звезде» об изменениях для автомобилистов с внесением поправок к закону о лишении прав за вождение в пяьном виде. Он считает, что для водителей ничего не изменится, а забор крови пригодится только в экстренных случаях.