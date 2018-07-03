Глава СК РФ провел в Сирии оперативное совещание

Глава Следственного комитета совершил рабочую поездку в Сирию на авиабазу Хмеймим, где им был заслушан доклад о ходе расследования уголовных дел о терроризме и преступлениях против российских военнослужащих, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, также во время поездки Бастрыкин обсудил в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком и министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром сотрудничество по расследованию преступлений террористической направленности.

В сообщении СК отмечено, что уровень взаимодействия между ведомствами существенно возрос, в том числе в рамках реализации мартовского протокола о сотрудничестве, подписанного между Следственным комитетом России.

Предыдущая поездка Бастрыкина в Сирию состоялась в январе текущего года.