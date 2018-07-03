В МИД рассказали о возможном создании альтернативного Интернета в России

Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев уверен, что у России есть возможности для создания альтернативного Интернета, но она воспользуется им только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом 3 июля сообщил ТАСС.

Рогачев подчеркнул, что политика России не направлена на обособление Интернета. Он рассказал, что к такой мере может привести политика «наших западных партнеров» и «насаждение двойных стандартов».

Дипломат рассказал, что возможности для создания параллельной Сети имеются.

Рогачев считает, что в западных странах цензура киберпространства «развита гораздо больше, чем в России».

Он заключил, что в этой области надо действовать так, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам.