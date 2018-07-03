В Краснодаре полыхает торговый центр площадью 800 квадратных метров

В Краснодаре на улице Уральская произошло возгорание. Огонь быстро охватил большую площадь: оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты МЧС зафиксировали, что горит 800 квадратных метров кровли.

К устранению возгорания привлечено более 90 человек и свыше 20 единиц техники. Также в готовность приведены два вертолета МЧС России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, по предварительным данным пострадавших при пожаре нет.