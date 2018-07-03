Правила ОСАГО снова изменили
Инспекторы ГИБДД больше не будут требовать бумажный вариант страхового полиса.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
Автомобилистам разрешили не возить с собой бумажный вариант полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства 28 июня 2018 года и размещен на сайте кабинета министров.
Теперь, полицейскому, в случае проверки документов, достаточно будет назвать уникальный номер полиса. Всю необходимую информацию инспектор получит в специальной информационной базе.
При этом исключается система двойного учета: в информационной системе и в отчетах страховщиков. Всем полисам присваиваются уникальные порядковые номера и это исключает необходимость изготавливать их на особенных бланках с применением специальных способов защиты.