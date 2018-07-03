Эксперт оценил угрозы Украины арестовать акции «Северного потока-1»
«Нафтогаз» не может арестовать или получить в свою собственность активы. Об этом «Звезде» рассказал ведущий эксперт ФНЭБ, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«"Газпрому", разумеется, нужно отслеживать все возможные риски, которые приходят со стороны Украины, в том числе касающиеся возможных проблем с "Северным потоком-1", но на самом деле на текущий момент эти риски не носят какого-то критического характера.
Дело в том, что в "Северном потоке-1", в проектной компании "Газпром" является лишь одним из совладельцев, у него есть партнеры, то есть соакционеры из числа крупнейших энергетических компаний стран Европы, поэтому все эти компании, скорее всего, просто не допустят ситуацию, при которой управляющая компания Nord Stream-1 AG не сможет работать. Поэтому, конечно, компания продолжит работать и продолжит транзит газа из Россию в Германию через "Северный поток-1" и акции его могут быть в лучшем случае заморожены, то есть "Газпром" не сможет их перепродать, но это не значит, что "Нафтогаз" сможет их именно арестовать или получить в свою собственность. Такого точно не будет», - отметил Митрахович.
Напомним, ранее член украинской коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что Киев якобы может инициировать арест акций «Северного потока — 1» в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража. По ее словам, Украина уже обратилась в Европейскую исполнительную службу с требованием ареста активов, при этом в общей сложности страна в лице компании «Нафтогаз» требует компенсировать ей примерно 8-10 млрд долларов.