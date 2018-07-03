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МИД Сирии призвал своих граждан возвращаться на родину

Егор Левин
17:26 03.07.2018
Сирийское правительство обещает безопасность и полноценную работу инфраструктуры.
МИД Сирии призвал своих граждан возвращаться на родину
Фото: Xinhua / Globallookpress

Министерство иностранных дел Сирии призвало граждан страны, которые покинули ее во время боевых действий, вернуться на родину.

Такой шаг внешнеполитического ведомства обусловлен тем, что на данный момент страна практически полностью свободна от боевиков. При этом, сирийское правительство готово обеспечивать безопасность вернувшихся граждан и полноценную работу инфраструктуры. Об этом сообщает агентство SANA.

Напомним, ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что западные политики не станут принимать участие в восстановлении Сирии, потому что «они не дают, они только берут».

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