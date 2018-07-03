МИД Сирии призвал своих граждан возвращаться на родину

Министерство иностранных дел Сирии призвало граждан страны, которые покинули ее во время боевых действий, вернуться на родину.

Такой шаг внешнеполитического ведомства обусловлен тем, что на данный момент страна практически полностью свободна от боевиков. При этом, сирийское правительство готово обеспечивать безопасность вернувшихся граждан и полноценную работу инфраструктуры. Об этом сообщает агентство SANA.

Напомним, ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что западные политики не станут принимать участие в восстановлении Сирии, потому что «они не дают, они только берут».