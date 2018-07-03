Москвич набрал по 100 баллов сразу на четырех ЕГЭ

Московский выпускник впервые набрал 400 баллов по четырем ЕГЭ. Об этом во вторник сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он рассказал, что ученик сдавал русский язык, математику, химию и биологию.

По словам Кравцова, это не удивительно. Он отметил, что пять лет потребовалось для того, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. По мнению главы Рособрнадзора, дети это понимают, много учатся и стараются.

Основной этап ЕГЭ в этом году прошел с 28 мая по 2 июля.