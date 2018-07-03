В Госдуме России приняли законопроект о снижении акцизов на бензин

В Госдуме России приняли во втором чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс. В частности, изменения коснутся в нефтяной отрасли — произойдет снижение акцизов на топливо.

В соответствии с проектом, с 1 июня по 31 декабря предлагается понижение ставок акцизов на бензин класса Евро-5 и дизельное топливо — 8213 и 5665 рублей за тонну соответственно. На данный момент эти значения равняются 11892 и 8258 рублей.

Помимо этого, законопроект предлагает введение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья: закрепить отдельные участки недр, для которых будет действовать нововведение, и не использовать его для иных новых месторождений.

Напомним, ранее, согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России снизилась. По данным ведомства, это произошло сразу в 24 российских регионах.