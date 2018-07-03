Мы не будем врагами — парламентарии США рассказали о дальнейшем взаимодействии с Россией

В Государственной думе России встретили парламентскую делегацию США. В Москве надеются на начало взаимодействия между законодателями двух стран, что особенно важно сейчас, когда межгосударственные отношения находятся не на очень высоком уровне. Об этом во время встречи рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Как отметил Володин, это была первая встреча с американскими конгрессменами за долгие годы.

«Нам есть, о чем поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю. Надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало новым отношениям», — сказал спикер.

Глава американской делегации сенатор Ричард Шелби, в свою очередь, отметил аншлаг в зале пленарных заседаний думы России. При этом, он заявил, что хотелось бы видеть такую же посещаемость в Конгрессе США.

Шелби заявил, что рад возможности честного и открытого диалога. При этом, он подчеркнул, что враждебных отношений между двумя странами быть не может.

«Мы можем быть конкурентами, например, в спорте, в торговле. Но при этом, мы не будем врагами», — заявил американский сенатор.

По его словам, момент для визита был выбран очень подходящий — накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Шелби выразил надежду, что встреча положит начало лучшему взаимопониманию двух стран.

«Может, это выглядит утопично, но я надеюсь на утопию», — подытожил Шелби.

Переговоры прошли за закрытыми дверями. Главными темами стали Украина и Сирия.