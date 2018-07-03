Пользователи Сети нашли «мышь-Неймара»
Поводом для сравнения стала симуляция бразильского спортсмена в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики.
Фото: Oluwaseyanubabaralayemi / twitter
В Интернете набирает популярность видео с мышью, которая катается по полу перед котом. Некоторые пользователи сравнили ее с форвардом сборной Бразилии Неймаром.Видео было опубликовано в Twitter.
На видео запечатлено, как мышь сначала неподвижно лежит, а затем укатывается от кота, который не успел понять, что происходит.
Пользователи отметили, что Неймар в последних матчах также катался по полю.