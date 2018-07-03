В Тунгусском метеорите обнаружили частицы инопланетных морей

Тунгусский метеорит, упавший на Землю 110 лет назад, мог быть кометой. Версия ученых основана на анализе проб почвы с места падения небесного тела и частиц самого метеорита.

Кроме того, исследователи обнаружили фрагменты, напоминающие частицы кораллового рифа, возможно с одного из предполагаемых морей Юпитера - сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Таким образом, коралловый риф, прибывший в район Подкаменной Тунгуски, некогда обитал в одном из морей Юпитера, который на каком-то этапе своего развития имел условия для наличия гидросферы, в которой жили морские организмы», - рассказал Евгений Дмитриев, российский научный исследователь, занимающийся проблематикой Тунгусского метеорита.

По заявлению астрономов, постоянных членов научных экспедиций в район реки Подкаменная Тунгуска, до сих пор ни в одном из метеоритов подобных частиц не находили. Впрочем, космические кораллы так же могли зародиться на Марсе, древней и, пока мало изученной планеты.

Тунгусский метеорит - космическое тело упавшее 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска и вызвавшее масштабные разрушения на Земле. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы.