ЕГЭ по иностранному языку может стать обязательным

В России к 2022 году будет введен Единый государственный экзамен по иностранному языку. Об этом во вторник, 3 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Он рассказал, что в настоящее время уже разрабатываются задания, а массовая апробация пройдет в 2021 году.

Кравцов добавил, что иностранный язык будет обязательный, то он будет разделен на два уровня.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по географии может стать обязательным. Кроме того, ученики восьмых и девятых классов будут изучать географию своего региона.