ЕГЭ по иностранному языку может стать обязательным
Сейчас уже разрабатываются задания. Массовая проверка пройдет в 2021 году.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В России к 2022 году будет введен Единый государственный экзамен по иностранному языку. Об этом во вторник, 3 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Он рассказал, что в настоящее время уже разрабатываются задания, а массовая апробация пройдет в 2021 году.
Кравцов добавил, что иностранный язык будет обязательный, то он будет разделен на два уровня.
Ранее стало известно, что ЕГЭ по географии может стать обязательным. Кроме того, ученики восьмых и девятых классов будут изучать географию своего региона.