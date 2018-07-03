ЕСПЧ требует от России расплатиться за долги СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Российскую Федерацию расплатиться по долгам Советского Союза. Речь идет о премиальных облигациях.

В постановлении европейского суда говорится о том, что Россия как правопреемник СССР обязана погасить задолженность. ЕСПЧ признал и выявил, что в так называемом деле «Волокитин и другие против России» была нарушена первая статья протокола о защите собственности к европейской конвенции о правах человека. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Суд постановил, что Россия не произвела погашение долговых обязательств. В связи с этим, российские власти обязаны выплатить трем заявителям по данному делу различные денежные суммы.

Между тем, ранее ЕСПЧ назначил заседание по четырем жалобам Украины в отношении Российской Федерации. Речь идет о четырех больших делах.