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Порошенко рассказал о планах Украины войти в ЕС до 2025 года

Екатерина Масло
15:34 03.07.2018
Ранее президент Украины поделился, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.
Порошенко рассказал о планах Украины войти в ЕС до 2025 года
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна планирует стать членом Евросоюза до 2025 года. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

Порошенко отметил, что общая цель обеих стран – войти в ЕС к 2025 году. Он добавил, что хочет, чтобы Сербия преодолела все препятствия на этом пути. Украинский лидер подчеркнул, что украинский народ преследует ту же цель.

Ранее украинский лидер рассказал, что страна может попасть в НАТО к 2030 году. Порошенко уже подготовил поправки в конституцию, которые касаются вступления Украины в ЕС и НАТО, и планирует их передать на рассмотрение в Раду. Позже Порошенко потребовал от альянса по достоинству оценить вклад Украины в достижение безопасности в мире, который гораздо больше, чем у «других партнеров альянса».  

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