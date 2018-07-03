Бой за трезвость: украинский военнослужащий поплатился жизнью за отказ выпить

В Харьковской области 33-летний мужчина избил до смерти 53-летнего украинского военнослужащего. Причиной послужил отказ от предложения выпить алкоголь.

Об инциденте сообщает пресс-центр прокуратуры Харьковской области.

Как говорится в сообщении, ситуация произошла в конце марта. Военный был одет в гражданскую одежду и не находился в этот момент на службе. Несколько раз он отказался от предложения выпить. Отказ возмутил предлагавшего, и он принял решение перейти к физической расправе. После нескольких ударов в лицо, военнослужащий потерял сознание, а предлагавший выпить мужчина продолжил его избиение.

От полученных травм пострадавший умер в больнице на следующий день. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Обвинительный акт направлен в суд.