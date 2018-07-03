Отец премьера Польши назвал ошибкой снос советских памятников

Старейший депутат сейма Польши и отец действующего премьер-министра Корнель Моравецкий поделился, что считает ошибочным и мелочным решение о демонтаже памятников советским солдатам, которые погибли при освобождении Польши. Об этом 3 июля сообщило РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России, так как он достаточно символичен.

Политик не связывает освобождение Польши от фашизма и социалистический строй, который сложился в стране после Второй мировой войны. По его мнению, стране не хватило бы сил, чтобы освободиться от немцев.

Депутат заключил, что хотел бы, чтобы в этом вопросе правительство встало на путь потепления отношений между Польшей и Россией.

Минувшей осенью в Польше были приняты поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Предполагается, что будут снесены советские памятники. Закон не распространяется на кладбища и места захоронения.