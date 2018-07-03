Стала известна дата прощания с актрисой Ольгой Лозовой

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Лозовой пройдет в четверг, 5 июля.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского Театра музыкальной комедии, в котором играла актриса. В 11 часов в Большом зале театра состоится прощание, а отпевание — в 14 часов в церкви на Смоленском кладбище.

Актриса Ольга Лозовая ушла из жизни 1 июля в возрасте 47 лет. Как сообщается, причиной стала продолжительная болезнь.