Старость в радость: доехать до пригородной дачи на электричке можно будет бесплатно
В общей сложности нововведение коснется 2,8 миллиона человек. Из которых 1,2 миллиона - жители Подмосковья, еще 1,6 миллиона - москвичи.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках. Соответствующее решение приняли мэр столицы Сергей Собянин и глава Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Как стало известно телеканалу 360, помимо пенсионеров правом бесплатного проезда смогут воспользоваться опекуны детей-инвалидов и многодетные родители.
Новые нормы вступят в силу с 1 августа 2018 года.