Старость в радость: доехать до пригородной дачи на электричке можно будет бесплатно

Пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках. Соответствующее решение приняли мэр столицы Сергей Собянин и глава Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Как стало известно телеканалу 360, помимо пенсионеров правом бесплатного проезда смогут воспользоваться опекуны детей-инвалидов и многодетные родители.

Новые нормы вступят в силу с 1 августа 2018 года.