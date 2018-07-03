Западные политики боятся оставлять Трампа наедине с Путиным из-за Крыма – Times

Британская газета The Times пишет, что многие западные чиновники всерьез опасаются предстоящей встречи президентов России и США в Хельсинки. Они считают, что в ходе двухсторонних переговоров Трамп может пойти на серьезные уступки в адрес России, вплоть до признания Крыма российским и вывода американских войск из Германии.

«Никто не знает, что предпримет Трамп, оказавшись в одной комнате с Путиным. И это относится ко всем вопросам». – приводит The Times слова одного высокопоставленного чиновника.

В Европе также уверены, что Трамп намерено проводит пророссийскую политику в отношении ЕС, стараясь разрушить Евросоюз. Так, ранее выяснилось, что ранее президент США предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону выйти из ЕС, обещая в этом случае для Франции в этом случае более выгодные торговые условия.

Также европейские страны беспокоит требование Трампа повысить расходы на оборону. Газета приводит слова бывшего главы МИД Норвегии Кнута Воллебека, заявившего, что правительство его страны получило «угрожающее» письмо от Трампа. Страны ЕС пугает тот факт, что, в случае невыполнения своих требований, США просто откажутся «защищать» Европу.