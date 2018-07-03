Студенческая вахта: на Крымский мост прибыли ученики строительных вузов
Во время производственной практики они получат уникальный профессиональный опыт.
Фото: пресс-служба Крымского Моста
В числе наставников - опытные специалисты, которых для этой стройки отбирали по всей стране. Многие студенты приезжают на вахту не в первый раз. Кто то из них уже работал над возведением дорожной части моста. Сейчас строится железнодорожная часть.
Производственная практика на переправе продлится два месяца. Для студентов предусмотрено трехразовое питание и оплата труда - в зависимости от вида выполняемых работ.
«Сегодня мы видели, как соединяются конструкции для железнодорожного моста, посмотрели как вяжутся арматурные каркасы, увидели, как бетонируют опорные части под мост. Все увиденное нам обязательно пригодится», - отметил Александр Серпов, один из студентов на строительной площадке.