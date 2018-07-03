Студенческая вахта: на Крымский мост прибыли ученики строительных вузов

В числе наставников - опытные специалисты, которых для этой стройки отбирали по всей стране. Многие студенты приезжают на вахту не в первый раз. Кто то из них уже работал над возведением дорожной части моста. Сейчас строится железнодорожная часть.

Производственная практика на переправе продлится два месяца. Для студентов предусмотрено трехразовое питание и оплата труда - в зависимости от вида выполняемых работ.