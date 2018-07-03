Определена дата начала испытаний российской сверхтяжелой ракеты

Российскую ракета-носитель сверхтяжелого класса выйдет на этап летно-космических испытаний к 2028 году, заявили в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

По словам представителя корпорации, ее создадут на основе блоков ракеты-носителя «Союз - 5».

Напомним, что в ходе прямой линии, президент России Владимир Путин заявил, что испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме должны начаться в 2022 году.