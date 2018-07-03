Публикация историй ВКонтакте в вечер матча Россия — Испания увеличилась в 5 раз

ВКонтакте отметила масштабный рост активности пользователей 1 июля во время и после матча Россия — Испания. Количество выложенных историй в этот вечер увеличилось в 5 раз по сравнению с обычной активностью, при этом в трети историй пользователи добавляли маску Усы надежды. Число опубликованных записей выросло в 2,5 раза, количество отправленных сообщений — в 2 раза.

Кроме того, 1 июля пользователи ВКонтакте упомянули Игоря Акинфеева в публичных записях и комментариях больше, чем во все другие дни 2018 года вместе взятые. По итогам матча Россия — Испания вратарь был признан лучшим игроком.

Также с начала Чемпионата мира свыше 72 миллионов просмотров получила новостная лента ЧМ-2018. В ней на протяжении всего турнира собираются новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи. В информационном блоке над футбольной лентой отображается счёт, а по клику пользователи могут ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарём игр, подробной статистикой и информацией об игроках.

В день матча Россия — Испания публикации сообщества Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 посмотрели более 9,5 миллионов уникальных пользователей ВКонтакте.