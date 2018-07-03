Воздушный шар с людьми приземлился на провода и взорвался: видео

Видеозапись инцидента была опубликована на Youtube . На кадрах видно, как аэростат желтого цвета теряет высоту и падает прямо на ЛЭП.

После «приземления» на провода – раздается хлопок и салют из пылающих искр, которые повреждают оболочку шара.

Однако после взрыва шар снова поднимается, отлетает к озеру и уже падает туда окончательно.

Сообщается, что при крушении воздушного судна никто не пострадал.