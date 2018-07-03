Воздушный шар с людьми приземлился на провода и взорвался: видео
Жуткое происшествие случилось на фестивале воздушных шаров в США, в городе Хауэлл.
Видео: Youtube / GotItLive 85
Видеозапись инцидента была опубликована на Youtube. На кадрах видно, как аэростат желтого цвета теряет высоту и падает прямо на ЛЭП.
После «приземления» на провода – раздается хлопок и салют из пылающих искр, которые повреждают оболочку шара.
Однако после взрыва шар снова поднимается, отлетает к озеру и уже падает туда окончательно.
Сообщается, что при крушении воздушного судна никто не пострадал.