Эксперт объяснил, что изменится с введением поправок к закону о лишении прав за пьяную езду

Сергей Смирнов, юрист и автоэксперт рассказал «Звезде» об изменениях для автомобилистов с внесением поправок к закону о лишении прав за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь ответственность за пьяное вождение наступает не только при наличии 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха, но и в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Однако, по мнению, эксперта, для большинства автолюбителей не изменится ничего, а забор крови пригодится только в экстренных случаях.

«Для большинства автовладельцев ничего, в сущности не изменится. Как выдыхали в алкотестер воздух, так и будет это продолжаться. А насчет забора крови... Тут надо понимать, что в случае довольно серьёзного ДТП нередко возникали ситуации, когда его участники в силу своего состояния не могли подуть в трубочку. А проверить водителей на наличие алкоголя нужно было. Сейчас этот пробел устранен, и когда автоинспекторы не могут определить уровень алкоголя в организме с помощью алкотестеров, будет производиться забор крови», - объяснил Сергей Смирнов.

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении приняла поправки к закону о лишении прав за пьяную езду.