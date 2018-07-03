Польшу обеспокоила перезагрузка отношений Москвы и Вашингтона

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, общаясь с прессой, заявил, что оценивать результаты возможной встречи президентов Путина и Трампа еще рано, однако Польшу возможная перезагрузка беспокоит, сообщает Parlamentarny.pl.

«В целом желание Владимира Путина убедить президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но мы посмотрим, какой будет эффект», - заявил Чапутович.

На просьбу журналистов прокомментировать возможное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном министр ответил, что по этом поводу есть «некоторое обоснованное беспокойство».

Глава польского МИД отметил, что говорить об изменении политики в отношении России можно будет только после того, как российская сторона изменит свою позицию в отношении Крыма и Донбасса.

Ранее, источник в структурах ЕС сообщил о решении лидеров Евросоюза продлить санкции в отношении России на полгода.