В Кремле прокомментировали формат встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал формат предстоящей встречи лидеров России и США. В частности, о возможности встречи тет-а-тет, без помощников и журналистов.

«Путин комфортно чувствует себя в любых форматах, которые комфортны его собеседникам. Мы подтверждаем, что если будет согласовано, состоится встреча двух президентов с глазу на глаз», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что двухсторонняя встреча лидеров России и США состоится 16 июля в Финляндии. Пока в качестве места саммита указан Хельсинки.