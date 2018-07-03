Генштаб Украины увидел опасность в почетных наименованиях воинских частей РФ

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко прокомментировал присвоение почетных наименований воинским подразделениям России.

«Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения», - написал Муженко в своем Facebook.

Муженко также связал новые названия российских частей с «мобилизацией пророссийских сил на территории Украины» и воровством «чужой истории и славы».

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о получении более 10 воинских формирований почетных наименований «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Так, 933-й зенитный ракетный полк получил наименование «Верхнеднепровский», 90-я танковая дивизия - «гвардейская Витебско-Новгородская», 163-й танковый полк стал «гвардейским Нежинским», 6-й танковый полк - «гвардейским Львовским», 102-й мотострелковый полк - «Слонимско-Померанским», 68-й танковый полк - «гвардейским Житомирско-Берлинским».

В декабре прошлого года прошедший модернизацию на ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП» самолет Ан-124 «Руслан» получил имя авиаконструктора Олега Антонова.