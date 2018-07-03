НАТО всегда было «заточено» на конфронтацию с Россией – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Дональда Трампа к странам – членам НАТО увеличить военные расходы.

«Альянс был создан в эпоху конфронтации и полностью заточен под эту цель», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что члены альянса не выполняют требований тратить на оборону два процента от ВВП, что, по его мнению, нарушает обороноспособность НАТО. Он призвал ряд стран увеличить расходы на оборону, направив послания главам Германии, Бельгии, Канады и Норвегии.