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М1126 Stryker против БТР-82А: паритет огня и стали

Максим КИСЛЯКОВ
12:17 03.07.2018
Американские генералы не уверены в превосходстве своей новой бронемашины над российским «коллегой».
М1126 Stryker против БТР-82А: паритет огня и стали
Фото: Миноброны РФ

Натовские генералы продолжают пугать Европу - российская агрессия близка, как никогда. Потому частят офицеры Североатлантического альянса с маневрами: то в Польше развернут танковый бой, то в Норвегии перекроют акваторию, то штурмуют Неман в Прибалтике. Учебные атаки европейцев, где только можно, поддерживает американский контингент. Их тяжелые «Абрамсы» и боевые машины пехоты «Брэдли», словно вишенка на торте, катком проходятся по условному врагу, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Максим Кисляков.

Особая надежда «звездно-полосатых» - на ударные части, ведомые бронетранспортерами М1126 Stryker. Давно прописавшийся в Германии 2-й кавалерийский полк США под завязку укомплектован «Страйкерами». «Кавалеристы» не скрывают - их удар верхом на колесной броне рассечет оборону противника, словно скальпелем. От неминуемого в случае войны противостояния с нашими БТР они отмахиваются - российские БТРы безнадежно устарели. Офицеры рангом повыше не так оптимистичны: если в Европе «запахнет жаренным», М1126 Stryker неизбежно придется скрестить стволы с одноклассником - российским БТР-82А.

Первый взгляд

У М1126 Stryker сразу два родоначальника. Первый - корпус морской пехоты США. Именно они больше десяти лет эксплуатировали удачный восьмиколесный броневик LAV (от англ. Light Armored Vehicle - легкая бронированная машина) семейства MOWAG по прозвищу «Пиранья». Военных впечатлила неплохая проходимость и вооружение. А второй «крестник» поневоле - это наш БТР-80! Именно боевой опыт «восьмидесятки» в горах Афгана и Чечни окончательно убедил конструкторов создать именно такой Stryker, каким мы знаем его сегодня.

БТР-82А внешне очень похож на своего предшественника БТР-80. Поставь их рядом,  отличий, кроме башни, и не найти. Действительно, от «восьмидесятки» к БТР-82А корпус перешел целиком. Но и только. Дальше - уже совсем другая машина. Она потяжелела на 400 килограммов, получила оружие повесомее.

Призвание обеих машин - доставить мотопехоту или десант на поле боя, плюс легкая огневая поддержка.

Однако при ближайшем рассмотрении наши БТР немного выбиваются из этой концепции. Тот же «Страйкер» поставляется в крупные подразделения в качестве усиления. Например, в хорошо знакомый по натовским учениям в Польше и Прибалтике 2-й кавалерийский полк США. До этого американские «кавалеристы» имели лишь небронированные «Хаммеры». Теперь Stryker и броней прикроет, и разнокалиберным огнем поддержит. Особая миссия машины - возможность «работать» в условиях плотной городской застройки.

С БТР-82А та же история. Концепция мотопехоты - просто подогнать бойцов к бою и слегка поддержать пулеметным огнем уже не отвечает времени. Теперь нужна машина посолидней: и с броней, и с проходимостью, и с вооружением. Так и родилась, точнее, перевоплотилась «рабочая лошадка» мотопехоты БТР-80 в современную бронемашину БТР-82А.

Еще один факт, который необходимо учесть при сравнении БТР-82А и М1126 Stryker. Российский бронетранспортер родом из советского ВПК. «Страйкер» - ребенок нового тысячелетия. М1126 Stryker - это полноценная боевая платформа. На нее можно смонтировать радиоразведывательный и медицинский комплексы, мощное артиллерийское вооружение. Правда, чаще всего бронекорпус «Страйкера» «затачивают» под перевозчика мотопехоты.

В армии США их уже 2.000 единиц. Наши войска могут пока рассчитывать на полторы тысячи БТР-82А.

И грязь месить, и по автостраде колесить

Сердце «Страйкера» - дизельный двигатель Caterpillar C7 мощностью 350 лошадиных сил. За 25 секунд он разгоняет 16-тонную бронемашину до рекордных 100 километров в час по шоссе. Автоматическая трансмиссия Allison 3200SP делает комфортной езду и по легкому бездорожью: щелчок рычага, и колесная формула легко изменяется. Едем по городскому шоссе - хватит и четырех ведущих. Съезжаем на бездорожье - включаем в процесс все восемь колес.

БТР-82А в скорости немного уступает заокеанскому коллеге - КамАЗовский дизель тянет лишь на 300 лошадей. Но он резвее, чем был на «восьмидесятке». Трансмиссия тоже подверглась пересмотру: старые колесные редукторы, карданные валы и амортизаторы заменили на современные и долговечные модели. Усилили и ведущие мосты - дифференциал можно полностью блокировать, и БТР по бездорожью зашуршит бодрее.

На кочках и ухабах «американец» ведет себя скромнее. Подвеска М1126 Stryker заимствована у предшественника - броневика морпехов LAV «Пиранья». Передние две пары колес идут на пружинной подвеске, другие - на торсионах. Такая смешанная система позволяла «выруливать» из трясин и зыбучих песков. Однако удачное решение для «Пираньи» оказалось не столь эффективным для «Страйкера». Повышенный вес нивелирует все преимущества. Читать далее...

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