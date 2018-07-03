Лавров провел встречу с американскими конгрессменами

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с делегацией конгрессменов США во главе с сенатором от штата Алабама Ричардом Шелби. Они обсудили возобновление диалога между парламентариями двух стран. Лавров выразил уверенность, что такие контакты в преддверии встречи президентов России и США должны «стать весьма своевременным событием».

Не обошли стороной и футбол.

«Я надеюсь, что вы насладились атмосферой Чемпионата Мира. И я надеюсь, что и дальше будет царить такая атмосфера, и первенство в России станет позитивным моментом в истории, так же как и Чемпионат Мира в США, который вы хотели бы провести совместно с Канадой и Мексикой», - сказал Лавров.

Напомним, что встреча президентов России и США запланирована на 16 июля в Хельсинки.