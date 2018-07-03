Племянница Сергея Скрипаля рассказала о желании ее дяди вернуться на родину

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее дядя действительно хочет вернуться в Россию, хотя пока и непонятно, когда это может произойти, сообщает телеканал 360.

Также Виктория Скрипаль убеждена, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери, иначе ее дядя не изъявил бы желание вернуться на родину. «Он простой и тихий пенсионер, не имеет ценности и значения, не обладает никакой информацией. Давайте тогда травить всех пенсионеров ГРУ, которые сейчас пишут мемуары о своем прошлом, например», — заявила Виктория.

Ранее сообщалось, что ярославское отделение партии «Справедливая Россия» намерена выдвинуть Викторию Скрипаль в областную думу.

Сергей Сукрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта этого года в британском Солсбери. Инцидент вызвал волну антироссийской истерии по обе стороны океана и обернулся дипломатической «войной» в ходе которой Британия, США и более двадцати стран ЕС выслали российских дипломатов. Россия предприняла в отношении этих стран симметричные шаги.